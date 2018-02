Ciclone Gita semea o caos no arquipélago de Tonga

Com chuva intensa e ventos superiores a 200 quilómetros por hora, a passagem do ciclone Gita no arquipélago de Tonga, no Pacífico sul, provocou um número indeterminado de feridos na última noite. Várias casas ficaram destruídas e nem mesmo o Parlamento deste reino independente escapou à fúria do ciclone de categoria 4. Ainda, assim, não há para já registo de vítimas mortais.