Delegação norte-coreana regressa a casa

Quando o clima de tensão entre as duas Coreias parecia estar ao nível mais alto de sempre, os Jogos Olímpicos de Inverno vieram relançar a diplomacia entre os dois lados do Paralelo 38. O líder supremo da Coreia do Norte , Kim Jong-un , posou com os elementos da delegação que esteve presente na abertura dos jogos, incluindo a irmã mais nova Kim Yo-jong e disse que prevê prosseguir o caminho do diálogo com o vizinho.

A visita de Kim Yo-jong foi a primeira à Coreia do Sul por parte de um membro da família Kim desde a guerra que ditou a divisão da Coreia nos anos 50. O presidente do parlamento norte-coreano, Kim Yong-nam, fez também parte desta delegação. Em breve, poderá ser a vez do presidente sul-coreano Moon Jae-in fazer uma visita histórica e inédita a Pyongyang.

Apesar do clima de apaziguamento, os líderes da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão insistem na necessidade de aumentar as pressões e as sanções à Coreia do Norte, para que o país abandone o programa nuclear militar.