Dubai acolhe Cimeira do Governo Mundial

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acolheu entre domingo e esta terça-feira a World Government Summit, ou Cimeira do Governo Mundial, em português. Um encontro de pensadores e personalidades influentes do panorama político e económico mundial, que se focou nomeadamente na educação, na inteligência artificial e nas alterações climáticas.

O ministro do ambiente Thani Ahmed Al Zeyoudi afirmou que "fazer simplesmente negócios como antes já não funciona. A nova geração quer mais e é preciso recorrer às capacidades e tecnologias. A inteligência artificial e aplicações 'inteligentes' terão um impacto enorme na forma como é gerida [nomeadamente] a questão do clima".

Entre outro dos temas em destaque, esteve a conquista espacial e, particularmente, a corrida à exploração do planeta vermelho.

O diretor do programa de Marte dos Emirados, Saeed Al Gergawi, disse que "a missão chamada 'Hope', que será lançada [pelo país] em 2020, deverá alcançar Marte em 2021. E é liderada essencialmente por uma equipa com uma média de idades de 27 anos".

O encontro no Dubai contou com oradores de renome, como a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, o cientista político e autor Francis Fukuyama ou o fundador do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab.