Estocolmo: Autor confesso de ataque começa a ser julgado

Começou a ser julgado, o autor confesso do ataque do ano passado em Estocolmo. O uzbeque é acusado de terrorismo e por em risco a vida de 130 pessoas.

O ministério Público pede que o arguido seja condenado a prisão perpétua e extraditado da Suécia. No início do julgamento, o homem de 39 anos declarou-se culpado assumindo a responsabilidade pelo "roubou do camião" que conduziu contra as pessoas que circulavam numa rua pedonal da capital sueca, a 07 de abril de 2017.

Na altura, o uzbeque semeou o pânico em Estocolmo. Cinco pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Um ato que justificou com o facto de a Suécia integrar a coligação internacional que combate o autodenominado Estado Islâmico na Síria e no Iraque

O julgamento está a decorrer sob fortes medidas de segurança.