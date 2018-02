Justiça britânica mantém mandado de detenção contra Assange

Tamanho do texto

Está confirmado. A justiça britânica decidiu manter o mandado de detenção contra Julian Assange que, em 2012, se refugiou na embaixada do Equador, em Londres. Os argumentos apresentados pela defesa do fundador do Wikileaks não foram suficientes para alterar a decisão decretada há uma semana. Na altura, a juíza Emma Arbuthnot disse não estar convencida de que o mandado devesse ser revogado, isto depois de a polícia sueca ter arquivado os processos de violação e assédio a duas mulheres por falta de provas.