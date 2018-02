Liga dos Campeões: Juventus empata em casa e Man. City goleia Basileia

Tamanho do texto

Encontro com emoção até ao fim. Juventus e Tottenham empataram a duas bolas na primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa de Turim arrancou a toda a velocidade e aos 10 minutos já vencia por duas bolas a zero, com dos golos do argentino Higuaín. Mas o Tottenham não se intimidou e, na segunda parte, conseguiu empatar a partida.

A segunda mão joga-se a 7 de março, em Wembley.

Menos emocionante, mas com o mesmo número de golos fechou a partida entre Basileia e Manchester City. Os britânicos não deram qualquer margem aos suíços, venceram por 4-0. Aos 25 minutos, a equipa de Guardiola já vencia por 3-0.

O português Bernardo Silva foi autor do segundo do City.

A segunda mão decorre também a 7 de março, em Manchester.