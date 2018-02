Zuma responde esta quarta-feira a ordem de demissão

Tamanho do texto

O partido no poder na África do Sul diz que o presidente Jacob Zuma vai responder esta quarta-feira à ordem de demissão. O comité executivo do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) pediu esta segunda-feira ao chefe de Estado, envolvido em vários escândalos de corrupção, que ponha um fim imediato ao segundo mandato, que deveria terminar em 2019.