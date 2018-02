Ataques informáticos russos vão continuar

Tamanho do texto

O alerta foi lançado depois de vários especialistas em espionagem terem prestado provas perante o Comité de Informação do Senado. O objetivo da audiência seria avaliar que tipo de ameaças globais é que representam um perigo para os Estados Unidos.

"Os ataques informáticos vão persistir e vão causar danos não apenas nos EUA mas também entre os nossos aliados europeus. As eleições são uma oportunidade para interferir com a democracia, espalhar a discórdia e enfraquecer os nossos valores", afirmou Dan Coats. diretor norte-americano dos serviços secretos.

Os serviços secretos norte-americanos afirmam que a Rússia recorreu a pirataria informática e propaganda para influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2016. O presidente Trump contudo afirma ter dúvidas sobre as alegações apresentando as conclusões como "mau perder" do lado dos Democratas.

João Ferreira