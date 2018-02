Boris Johnson diz que "Brexit" é "motivo de esperança"

Boris Johnson tentou esta quarta-feira convencer os opositores do "Brexit", apresentando-o como um "motivo de esperança" que fará do Reino Unido um país mais global e competitivo.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros - um dos grandes defensores da saída do mercado único - alertou contra as tentativas de travar a saída da União Europeia:

"Nalguns casos, noto um endurecimento dos sentimentos e da ira. Temo que algumas pessoas estejam a tornar-se cada vez mais determinadas a parar o 'Brexit', a voltar atrás com o referendo votado a 23 de junho de 2016, frustrando a vontade do povo. Penso que seria um erro desastroso que conduziria a sentimentos permanentes e irradicáveis de traição. Não podemos e não deixaremos que aconteça."

O discurso de Johnson em Londres foi o primeiro de seis intervenções programadas por membros do governo britânico, incluindo a própria primeira-ministra Theresa May. Apelidada "Rota para o Brexit", a série de discursos pretende clarificar os objetivos do país acerca do futuro relacionamento com a União Europeia.