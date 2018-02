Descobertos restos mortais de luso-descendente Maëlys de Araújo

Durante a audiência desta quarta-feira, o principal suspeito, Nordahl Lelandais, confessou ter assassinado "involuntariamente" a criança de nove anos, mas explicar as circunstâncias em tudo aconteceu. O Procurador precisou, ainda, que o antigo militar pediu desculpas à família da vítima.

Até agora, o homem de 34 anos tinha negado qualquer envolvimento no desaparecimento da criança na noite de 26 para 27 de agosto durante uma festa de casamento, no leste de França. Uma mudança que segundo os investigadores não é alheia ao fato de terem sido encontrados vestígios de sangue no carro do principal suspeito, correspondentes ao ADN da criança.