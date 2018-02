Economia portuguesa tem maior crescimento desde 2000

O número está em linha com o que os analistas previam e deveu-se, sobretudo, ao aumento da procura interna e do investimento, que deve ter crescido entre 9 e 10% em 2017, depois de ter subido apenas um por cento no ano anterior. Quanto aos números dos últimos três meses do ano, o PIB terá crescido 2,4%, relativamente ao mesmo trimestre de 2016, e 0,7% comparando com os meses de julho a setembro. A procura externa manteve-se, sensivelmente, ao mesmo nível.