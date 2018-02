Juncker critica ações da Turquia junto de Chipre e Grécia

A União Europeia voltou a criticar a Turquia pelas manobras marítimas hostis junto de dois dos seus Estados-membros: primeiro com Chipre, por causa da exploração de gás nas águas da ilha cujo um terço é controlado pela Turquia e, depois, com a Grécia, por causa de ilhas no mar Egeu.