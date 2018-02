Minnie Driver abandona Oxfam

A rutura da atriz inglesa com a organização humanitária britânica ocorre após o escândalo de que, alegadamente, diretores e pessoal da Oxfam contrataram pessoas vulneráveis para sexo, no Haiti.

Na rede social Twitter, Driver disse estar "devastada com as revelações, devastada por causa das mulheres que foram usadas pelas pessoas que foram enviadas para lá para ajudá-las".

A Oxfam já agradeceu a colaboração da atriz, nas últimas duas décadas e, em comunicado, afirmou que está "comprometida" em aprender com os erros cometidos.

A organização humanitária britânica viu-se envolvida, nos últimos dias, num escândalo, após ter sido revelado que a missão enviada para o Haiti, após ter sido devastado pelo terramoto de 2010, contratou prostitutas.

O Governo do Reino do Unido ameaçou cortar o financiamento público à ONG se não colaborar com a investigação. Segundo a Reuters, no ano passado, a ajuda estatal totalizou quase 32 milhões de libras, mais de 36 milhões de euros.

A Oxfam tem atividade em 90 países.