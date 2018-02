Morreu Henrique da Dinamarca

Henrique, nascido Henri Laborde de Monpezat, era natural da região de Bordéus, em França, de uma família antiga, com pretensões à nobreza, de produtores de vinho. Viveu alguns anos no Vietname, então colónia francesa e trabalhou como diplomata antes do casamento com a então princesa Margarida. O par casou em 1967.

Em 2016, foi dispensado pela Rainha das funções oficiais e deixou de ter o título de príncipe consorte.

Henrique sofria de demência desde o ano passado. Poucas semanas antes de morrer, foi-lhe diagnosticado um tumor nos pulmões que, apesar de benigno, acabou por ser fatal.

Viveu frustrado por nunca ter podido ser reconhecido como Rei. Em 2002, viveu alguns meses em França, depois de se ter sentido relegado para um papel secundário por um dos filhos, numa festa de Ano Novo. Esta frustração terá influenciado a decisão de não ser sepultado juntamente com a Rainha. Nos últimos anos, reconciliou-se com o povo dinamarquês, que sempre lhe apontou esta soberba como um defeito, contrário à humildade característica dos nórdicos.