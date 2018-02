Nicolas Maduro criticado por países da América Latina

Tamanho do texto

O grupo de 14 países criticou a marcação de eleições antecipadas para o dia 22 de abril sem a obtenção do acordo prévio da oposição

O Peru já anunciou que Maduro não será bem-vindo `na Cimeira das Américas prevista para Lima em outubro.

Entretanto, as tensões sobem na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. As autoridades colombianas já lançaram um apelo internacional de auxílio para lidar com os milhares de venezuelanos que abandonam o país.

Na semana passada, a Colômbia reforçou os controlos fronteiriços e aumentou a segurança nas localidades situadas próximo à fronteira com a Venezuela. O Brasil reforçou igualmente os controlos na fronteira.

Os críticos de Maduro responsabilizam-no pela grave recessão que afeta o país e que levou a protestos contra a falta de alimentos, medicamentos e combustíveis.

João Ferreira