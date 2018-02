Pinguins celebram dia dos namorados

Tamanho do texto

Os biólogos da Academia de Ciências da Califórnia distribuíram pelos pinguins africanos do museu, material de feltro, em forma de coração.

As aves utilizam o material para nidificar e atrair companheiros...

É muito importante ter-se um companheiro para ter um lindo ninho. Então, nós celebramos isso no Dia dos Namorados. Podemos ver os machos e as fêmeas a reunir materiais para o ninho. Na natureza, claro, eles estariam a usar fibras naturais. Por vezes, nidificam diretamente na areia. Cavam um buraco na areia e decoram-no com plantas, pedras, varas, tudo o que conseguem encontrar", conta a curadora da Academia de Ciências da Califórnia, Vicki McCloskey.

O projeto de nidificação faz parte de um plano criado para ajudar a aumentar a população de pinguins africanos que está em perigo de extinção na natureza.