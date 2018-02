Preços nos EUA sobem 2,1% em janeiro em termos anuais

Tamanho do texto

O índice de preços no consumidor nos Estados Unidos subiu 0,5% em janeiro, face ao mês anterior, e aumentou 2,1% em termos anuais, segundo dados oficiais.

Os analistas esperavam que a variação dos preços na maior economia do mundo fosse de 0,3% em janeiro, em relação a dezembro passado, e de 1,9% na comparação com igual período do ano anterior.

Excluindo a alimentação e a energia, a subida foi de 0,3% em janeiro, o que corresponde a um aumento da inflação superior à esperada pelos mercados.

Em termos de variação anual, excluindo alimentação e energia, o aumento foi de 1,8%, uma décima acima do esperado pelos analistas.

Os investidores aguardavam por este indicador, pois a subida da taxa de inflação sinaliza um provável aumento, mais cedo do que o esperado, das taxas de juro da Reserva Federal (Fed).

Na semana passada, os mercados bolsistas, sobretudo as praças norte-americanas, registaram um forte ajustamento, receando pressões inflacionistas, a subida dos salários e o aumento do rendimento das Obrigações do Tesouro norte-americano em prazos mais longos.