Estados Unidos: Tiroteio junto à sede da Agência de Segurança Nacional

As autoridades norte-americanas estão a investigar um tiroteio junto à sede da NSA, Agência de Segurança Nacional em Fort Meade, Maryland, nos Estados Unidos.

O número de feridos, ainda, não é claro. De acordo com as últimas informações o suspeito já foi detido.

O incidente ocorreu por volta das 07:00, hora local, junto ao portão do complexo quando um carro tentou forçar a entrada acabando por embater nas barreiras de proteção.

Um porta-voz da Agência de Segurança garantiu, entretanto, que a situação está sob controlo e que, neste momento, não há qualquer ameaça à segurança nacional.

Segundo a porta-voz adjunta da Casa Branca, Lindsay Walters, o presidente dos EUA, Donald Trump, já está ao corrente da situação.

O caso está a ser investigado pelo FBI.

Em 2015, as autoridades norte-americanas dispararam sobre duas pessoas que se aproximaram do portão de segurança do complexo, uma acabou por morrer.