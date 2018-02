Morreu Morgan Tsvangirai, "némesis" de Mugabe

Morreu o líder da oposição no Zimbabwe, Morgan Tsvangirai. O chefe do Movimento para a Mudança Democrática, principal partido de oposição ao ZANU-PF, por duas vezes adversário de Robert Mugabe nas urnas, morreu esta quarta-feira, vítima de cancro, num hospital de Joanesburgo. Tinha 65 anos. O anúncio foi feito no Twitter, por um dos dirigentes do partido.