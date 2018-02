Sul-africanos reagem a demissão de Jacob Zuma

Tamanho do texto

Na África do Sul, tudo aponta para que o presidente interino Cyril Ramaphosa venha a substituir Jacob Zuma na presidência do país.

Muitos sul-africanos vêm o afastamento de Zuma como uma oportunidade de progresso.

"A corrupção tem sido um dos nossos principais problemas e é por isso que foi uma boa decisão do ANC e da República da África do Sul. Vamos esperar que quem venha a seguir, seja Cyril ou quem vier a ganhar as próximas eleições, ajude o país a seguir em frente" diz Moagi Tladinyane, um jovem residente em Joanesburgo.

Outros vêm aqui uma oportunidade para o país se unir atrás de um novo presidente.

"A demissão de Zuma significa que nos podemos unir, não apenas o ANC mas o país inteiro. Penso que foi o melhor que podia fazer, pelo ANC e pela África do Sul", adianta uma estudante, Phumza Mjilana.

"O rand ficará fortalecido porque foi o que aconteceu quando Cyril Ramaphosa foi eleito, A moeda automaticamente saiu fortalecida, os investidores queriam investir mais. Acho que temos que dar a outra pessoa a possibilidade de fazer face aos desafios que enfrentamos na África do Sul", afirma Precious Kubheka, igualmente estudante.

O antigo presidente sul-africano, Nelson Mandela, deixou obra feita e preencher este vazio não será fácil, seja quem for o próximo presidente sul-africano. João Ferreira