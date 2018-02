Tempestade mata no Rio de Janeiro na ressaca do Carnaval

Tamanho do texto

Aumenta para quatro o número de mortos em consequência das fortes chuvas que caíram desde o início da madrugada desta quinta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, provocando inundações e deslizamentos de terra na ressaca do Carnaval "carioca".

De acordo com fontes oficiais, a tempestade deixou vários bairros inundados, com rios a transbordar e várias ruas e avenidas intransitáveis, com o número de mortos a ser de quatro até ao momento, existindo também, pelo menos, três pessoas feridas.

Em algumas zonas da cidade choveu o previsto para todo o mês de fevereiro.

A zona norte do Rio de Janeiro foi a mais afetada. Em especial, o bairro Quintino Bocaiuva, onde as paredes de uma casa desabaram e causaram duas mortes.

De acordo com os Bombeiros, o veículo de um agente da Polícia Militar que circulava na zona oeste foi atingido por uma árvore que caiu devido à tempestade. O agente de autoridade também agravou o balanço de vítimas mortais.

A quarta fatalidade foi um adolescente de 15 anos, noticiou O Globo. O rapaz terá sido arrastado pela corrente provocada por uma repentina inundação, que arrastou lixo e inclusive objetos como sofás, televisores e "até um carro" , escreve o portal.

A água terá subido mais de três metros na parte baixa de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, onde mora a família da jovem vítima, identificado como Antônio Marcos Pereira Batista.

Estragos em Cascadura, na Zona Norte, após o forte temporal que caiu no Rio de Janeiro nesta madrugada. #trproblemastemporal #BandNewsFM pic.twitter.com/9IlC4XgjMP — BandNews FM - Rio (@bandnewsfmrio) 15 de fevereiro de 2018

A chuva deixou vários bairros da "cidade maravilhosa" inundados e sem luz, o que levou as autoridades da Defesa Civil a aumentar o alerta para a escala máxima.

A tempestade também causou a queda de árvores em pelo menos 20 ruas da cidade, o que interrompeu o trânsito em algumas das vias rápidas mais importantes do Rio de Janeiro, como a rodovia Grajaú-Jacarepaguá e a Avenida Brasil.

Outras, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a estrada entre o Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis também foram inundadas.

A Avenida Ayrton Senna, localizada na zona oeste da cidade no bairro da Barra da Tijuca, sofreu enchentes que atingiram o metro.

A chuva na zona oeste também derrubou um troço da ciclovia Tim Maia.

O aeroporto internacional do Rio de Janeiro teve de suspender as operações por algumas horas e alguns voos foram desviados para outras cidades.