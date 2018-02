Turquia pede aos EUA fim de apoio a milícia curda YPG

Tamanho do texto

"Pedimos os EUA que acabem com todo o tipo de apoio que estão a dar à organização terrorista YPG ramificação síria do PKK e pedimos que essa estrutura seja removida das Forças Democráticas Sírias", afirmou Nurettin Canikli.

Jim Mattis não falou diretamente sobre as pretensões turcas mas garantiu apoio a Ancara:

"A América está com a Turquia no que diz respeito às suas preocupações legítimas de segurança, eles estão ali ao lado, e como sabem a Síria, com todo o caos, representa, uma ameaça contínua", disse o Secretário da Defesa dos EUA.

As relações entre Turquia e EUA têm estado tensas devido à questão síria. Os turcos não aceitam o apoio de Washington ao YPG, que considera um grupo terrorista. Os EUA têm pedido repetidamente a Ancara contenção nas suas operações militares na região de Afrin, na Síria.