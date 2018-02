Chineses dão as boas-vindas ao Ano Novo

Tamanho do texto

Arranca, oficialmente, esta sexta-feira, o novo ano chinês. Sob o signo do Cão, a festa do Ano Novo Lunar, também, conhecida pela Festa da Primavera promete um ano orientado para a vida social e para a partilha.

Milhões de chineses cumprem à risca os preceitos para entrar com o pé direito num ciclo que esperam próspero. O vermelho simboliza a transformação, o movimento e a vida e é, por isso, uma cor predominante durante as celebrações" refere Tan Adi Pranata.

Tradicionalmente festejado em família este é, também, um período de união.

A maior festa tradicional chinesa é assinalada um pouco por todo o mundo por aqueles que se encontram longe do país de origem e Portugal não foi exceção. Independentemente do país, a dança do dragão é obrigatória já que os chineses acreditam que a coreografia atrai prosperidade e sorte.