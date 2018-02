Merkel e May em "conversações positivas"

"Obviamente, não alterámos a nossa posição de base no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia. É algo que lamentamos. Mas queremos conduzir as negociações para continuar a ter uma relação próxima e construtiva com o Reino Unido a seguir ao Brexit, tanto a nível económico, como político. Queremos respeitar os prazos definidos, o que significa que estamos a correr contra o tempo. Mas o importante é fazer as coisas com todo o rigor", declarou Merkel.

Já a primeira-ministra britânica falou de uma "ambiciosa aliança económica" com a União Europeia, mas sem entrar em detalhes.

"Estamos prontos a entrar na próxima fase de negociações. O nosso objetivo é chegar a acordo sobre o período de implementação. A próxima ronda de conversações começa na segunda-feira", afirmou.