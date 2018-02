Romney confirma candidatura ao Senado

Tamanho do texto

"Decidi concorrer ao Senado norte-americano porque acredito que posso levar os valores e lições do Utah para Washington." Foi desta forma e através das redes sociais que Mitt Romney anunciou o regresso à cena política.

Conhecido dentro do Partido Republicano pelas críticas a Donald Trump, o candidato ameaça baralhar as contas do presidente norte-americano se chegar ao Senado nas eleições de novembro.

Seis anos depois de ter perdido para Barack Obama a corrida à Casa Branca, o republicano de 70 anos parece determinado a somar vitórias. Romney acredita que vai chegar ao Senado e as sondagens confirmam isso mesmo. Jenny Wilson, a concorrente democrata pelo mesmo estado lembra que está tudo em aberto e que ainda é cedo para cantar vitória.