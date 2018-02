A Festa do Ano Novo Chinês

Segundo o calendário lunar chinês, esta sexta-feira terminou o Ano do Galo e começou o Ano do Cão, que se carateriza por um período de equilíbrio e tolerância.

A Festa de Ano Novo, também conhecida como a Festa da Primavera, é celebrada em todo o mundo.

Em Hong Kong, as ruas encheram-se de música, vermelho, bailarinos e dragões.

Em Nova Iorque, no bairro de Chinatown, milhares de pessoas assistiram à habitual cerimónia com fogo-de-artifício para afastar os maus espíritos. Seguiram-se as danças e as coreografias.

Num cenário diferente, o Tibete celebra o início de um novo ciclo que envolve várias preparações e rituais. Para os praticantes do budismo tibetano, o Ano Novo é uma altura de purificação espiritual.

No Dubai, a festa contou com um espetáculo de luzes projetadas na Torre Khalifa, o maior edifício do mundo, com 828 metros.