Ledecká, a heroína do Super-Gigante de esqui alpino

A duas vezes campeã do mundo de snowboard impôs-se, por uma centésima, sobre a austríaca Anna Veith que defendia o título conquistado em Sochi.

Tina Weirather, do Liechtenstein, completou o pódio.

Na patinagem artística, o japonês Yuzuru Hanyu, com um total de 317.85 pontos, conquistou o ouro e revalidou, este sábado, o título conseguido há quatro anos na Rússia. O compatriota Shoma Uno (306.90 pontos) foi segundo e o madrileno Javier Fernández terceiro (305.24).

Sarah Hoefflin, com 91.20 pontos, e Mathilde Gremaud, com 88.00, dão à Suíça um sorriso de orelha a orelha porque levam para casa o ouro e a prata em "slopestyle" feminino respetivamente. A britânica Isabel Atkin ficou-se pela terceira posição do pódio, com 84.60 pontos.