Manifestação antifascista em Bolonha degenera em confrontos

O protesto previsto para ensombrar o comício desta sexta-feira do líder do partido nacionalista de extrema-direita Força Nova na cidade italiana depressa degenerou em violência.

Roberto Fiore está em campanha para as eleições de 4 de março e a cidade tradicionalmente à esquerda constava da rota.

As consequências práticas que se verificaram no terreno têm como pano de fundo o receio do ressurgimento do sentimento neofascista.