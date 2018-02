Novo sismo de 7.2 na escala de Richter abala o México

Tamanho do texto

O clima de tensão e de medo voltou a instalar-se no México na sequência de um sismo de 7.2 na escala de Richter sentido com intensidade na capital.

Ainda mal refeito do tremor de terra de 7 de setembro do ano passado, o país voltou a ser castigado esta sexta-feira com um novo sismo. Teve epicentro a 43 quilómetros de profundidade perto da costa sul de Oaxaca.

O Governador do Estado, Alejandro Murat, diz que existem danos materiais avultados. Encontrava-se, juntamente como o Ministro do Interior, Alfonso Navarrete, a bordo de um helicóptero. O aparelho, que sobrevoava a região do terramoto, caiu durante a aterragem na cidade de Pinotepa Nacional. Murat e Navarrete sobreviveram mas pelo menos duas pessoas morreram em terra.