Programa Alimentar Mundial reforça apoio na Síria

Durante mais de um ano, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas garantiu a sobrevivência de milhares de sírios que viveram nas zonas cercadas durante a guerra, como a cidade de Deir Ezzor, no leste do país. A comida e os medicamentos eram lançados de aviões. Agora, com as estradas novamente acessíveis a ajuda pode ser reforçada