“Figlia Mia” conquista Berlinale

A segunda longa-metragem da realizadora italiana Laura Bispuri é apontada como um forte candidato ao urso de ouro da Berlinale.

O filme transporta-nos para a Sardenha e para a luta entre duas mulheres pelo amor de Vitória, uma criança de dez anos.

Alba Rohrwacher é Angélica, a mãe biológica da criança. Valeria Golino é Tina, a mulher que a criou.

Alba Rohrwacher contou à Euronews que não foi fácil encontrar o equilíbrio que era necessário entre as duas personagens.

Valeria Golino sublinhou o desafio de conviver com a sua personagem e a vontade de trabalhar com as outras atrizes e com Laura Bispuri.