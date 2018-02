Exército sírio prepara intervenção em Afrin para controlar ações turcas

Os curdos de Afrin, no noroeste da Síria, já tinham apelado à intervenção do exército sírio para defender as fronteiras do país dos militares turcos.

A operação turca contra as grupos curdas em Afrin decorre desde 20 de janeiro. De acordo com as autoridades turcas, foram eliminados mais de 1500 combatentes, entre os quais combatentes curdos e os terroristas do auto-proclamado Estado Islâmico. Mas recorde-se que a intervenção das milícias curdas foi considerada fundamental no controlo das atividades do Daesh tanto na Síria como no Iraque.