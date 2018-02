Marcel Hirscher conquista ouro olímpico no Slalom Gigante

Tamanho do texto

O austríaco mostrou porque era favorito: logo na primeira manga fez o melhor tempo, deixando para trás os principais adversários. A medalha de ouro em combinado e no slalom gigante juntam-se aos seis títulos na Taça do Mundo de Esqui Alpino

Oystein Braaten fez história no esqui acrobático. O norueguês, depois de em 2014 ter terminado em décimo na prova de slopestyle nos Jogos de Sochi, na Coreia do Sul mostrou o quanto evoluiu e atingiu o lugar mais alto do pódio.

A Noruega conquistou outra medalha de ouro, numa disciplina que lhe escapava há 16 anos. A equipa escandinava arrecadou o título olímpico na prova de estafetas 4x 10km em esqui de fundo.