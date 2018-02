Netanyahu avisa Irão para "não testar determinação de Israel"

Benjamin Netanyahu deixou o alerta ao Irão: "não testem a determinação de Israel. Num discurso na Conferência de Segurança de Munique, o primeiro-ministro israelita referiu-se ao que chamou de novas agressões do regime de Teerão. Netaniyahu mostrou um fragmento apresentado como pertencente a um drone da Síria filmado na semana passada em território israelita. E chegou mesmo a dirigir-se ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, dizendo que Zarif deveria reconhecer o dito pedaço, uma vez que lhe pertencia. O chefe do governo israelita afirmou também que "Israel não vai permitir que o regime do Irão aterrorize o nosso país. Vamos agir, sem hesitações para nos defendermos. E vamos agir, se necessário, contra os que estão próximos do Irão, mas também contra o próprio Irão, caso nos ataquem".