Presidente do Banco Central da Letónia foi detido

O governador do Banco Central da Letónia foi detido, este sábado, por suspeitas de corrupção.

Em declarações à agencia Reuteurs, o primeiro-ministro da Letónia grantiu que a detenção de Ilmars Rimsevics não vai prejudciar a estabilidade financeira do país

Por seu lado, o ministro das finanças letão disse que, tendo em conta o lugar simbólico que ocupa, Rimsevics deveria abandonar o cargo enquanto não terminar a investigação da agência anticorrupção do governo.

Ilmars Rimsevics é governador do Banco Central da Letónia desde 2001 e é membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu desde janeiro de 2014, ano em que a Letônia aderiu ao euro.