Queda de avião mata 66 pessoas

O avião, um ATR 72 da companhia aérea iraniana Aseman , desapareceu do radar aproximadamente 45 minutos depois de levantar voo do aeroporto de Mehrabad, em Teerão. A aeronave tinha como destino a cidade de Yasouj, 500 km a sul da capital iraniana.

As más condições meteorológicas estão a dificultar o acesso ao avião que caiu na cordilheira Zagros, junto à localidade de Samirom.

O porta-voz da companhia aérea iraniana Aseman, Mohamad Taqí Tabatabaí, afirmou que as condições meteorológicas podem ser uma das causas do acidente.

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, e o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, enviaram mensagens de condolências.

O Irão registou vários acidentes de avião nas últimas décadas. Teerão diz que as sanções dos Estados Unidos há muito que impedem que o país compre aviões novos ou peças sobressalentes no Ocidente. De acordo com as autoridades, o ATR tinha 25 anos.