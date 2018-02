"Três cartazes à beira da estrada" triunfa nos BAFTA

Frances McDormand, protagonista do filme, venceu o prémio de melhor atriz. No discurso de aceitação, mostrou solidariedade para com as mulheres vestidas de preto, em protesto contra o assédio sexual. Disse ainda: "Quando comecei como jovem atriz, na escola de teatro, disseram-me que não tinha um dom natural e tinha de trabalhar nele... foi o que fiz".

"Três cartazes à beira da estrada", com realização de Martin McDonagh, venceu os prémios de melhor filme, melhor atriz, melhor filme britânico, argumento original e ainda o de melhor ator secundário para Sam Rockwell.

Outro prémio que não constituíu qualquer surpresa foi o de melhor ator para Gary Oldman, no papel de Winston Churchill em "A hora mais negra".

A notável transformação de Oldman no antigo primeiro-ministro britânico, aqui retratado no início do mandato e momento crítico da Segunda Guerra Mundial, valeu também um prémio pela maquilhagem.

Destaque ainda para o prémio de melhor realizador para Guillermo Del Toro por "The shape of water" - A forma da água".