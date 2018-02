Académicos italianos vêm Europa como uma oportunidade

No centro de investigação da Agência Espacial Europeia, nos Países Baixos, trabalham cientistas de vinte e duas nacionalidades que criam e testam satélites. O diretor do centro afirma que 20% dos funcionários são italianos.

"Há países que pagam melhor aos investigadores do que em Itália. Os cientistas italianos são muitas vezes forçados a procurar oportunidades no estrangeiro", afirma o diretor do centro, Franco Ongaro.

A Europa é um dos tópicos de debate mais quentes. A campanha eleitoral divide-se entre os partidos pró-europeus e os movimentos populistas que acusam a UE de limitar a soberania nacional.

Para Ersilia, uma astrofísica que promove a presença de mulheres na ciência, a dimensão europeia é algo fundamental no seu trabalho.

"Sozinhos não teremos tanto sucesso como se trabalharmos em conjunto com outros 22 países. Se conseguimos fazer aterrar um objeto num cometa situado a 500 milhões de quilómetros de distância depois de uma viagem de 10 anos, é graças à alquimia produzida pelas nossas diferenças ao tentarmos alcançar objetivos comuns", adianta Ersilia Vaudo Scarpetta, diretora de diversidade da Agência Espacial Europeia.

Com vários centros de excelência, a Itália consegue atingir níveis elevados de produção científica mesmo apesar do investimento público se situar abaixo da média europeia. Mas para competir com os setores de alta tecnologia da Alemanha, França e Reino Unido, a Itália terá que investir mais no seu capital humano e infraestruturas.

http://www.esa.int/About_Us/ESTEC

João Ferreira