Angola vai organizar as primeiras eleições autárquicas até 2022

Angola vai realizar as primeiras eleições autárquicas antes de 2022. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado, esta segunda-feira, em Benguela. De acordo com João Lourenço, a prioridade é criar as condições para que o escrutínio se possa realizar antes das eleições gerais agendadas para 2022. A data tem, ainda, de ser negociada entre os partidos com assento parlamentar. No entanto, e numa primeira fase, nem todos os angolanos vão poder votar para as autárquicas ao mesmo tempo.