Áustria discute proibição do tabaco em bares e restaurantes

A adesão à proposta lançada pela Ordem dos Médicos austríacos forçou o reagendamento do debate do tema no parlamento, tendo surgido na sequência do cancelamento por parte do governo de uma proibição que iria entrar em vigor em maio.

A anulação da interdição de fumar nestes espaços foi uma imposição do Partido da Liberdade da Áustria, uma força de extrema direita que entrou no ano passado para a coligação de governo.

De acordo com esta formação partidária, a proibição representava uma restrição à liberdade de escolha dos cidadãos.

Houve já várias tentativas de banir na última década o tabaco em espaços fechados, como restaurantes e bares.

No entanto, a Áustria permanece como um dos últimos países europeus em que ainda é permitido fumar no interior de bares e restaurantes.