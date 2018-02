Guerra na Síria está prestes a entrar numa nova fase

As forças fieis ao regime de Bashar Al-Assad estão a dirigir-se para a região de Afrin, no nordeste do país, para por fim à operação turca em curso no território. Damasco diz que a ação tem por objetivo defender os habitantes da região do "ataque" turco.

De acordo com as últimas informações, as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção do Povo terão chegado a um acordo com Damasco para o envio de tropas governamentais para travar o avanço da operação turca.

A 20 de janeiro, o Exército turco avançou com uma operação militar para expulsar as milícias que Ancara classifica de "terroristas" devido à ligação com o PKK, Partido de Trabalhadores do Curdistão. Um grupo que até agora combatia as forças do regime sírio e o autodenominado Estado Islâmico.

Este domingo, Ancara garantia que as Forças Armadas turcas já controlavam cerca de 300 quilómetros quadrados de terreno no cantão curdo de Afrin.