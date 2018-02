Investigação por possível controlo anti-doping positivo de Alexander Krushelnitckii

Tamanho do texto

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anunciou a "abertura de um procedimento" por um possível caso de dopagem. O suspeito é o atleta russo Alexander Krushelnitckii, medalha de bronze ao lado da esposa nas duplas mistas de curling nos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang.

O "meldonium", um medicamento que é usado contra a diabetes mas que melhora a capacidade de performance, terá sido encontrado no sangue do atleta.

A realização de uma contraprova - a amostra B - tirará as dúvidas, mas o porta-voz do Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, diz que será "dececionante" se se confirmar: "Por um lado é extremamente dececionante quando se suspeita que substâncias proibidas possam ter sido usadas. Por outro mostra a eficiência do sistema antidopagem nos Jogos Olímpicos que protege os direitos de todos os atletas limpos."

O resultado da chamada amostra B deverá ser conhecido ainda esta segunda-feira. A confirmar-se o pior cenário será um golpe duro para a Rússia. O país já tinha sido suspenso por escândalo de doping e os atletas competem sob a bandeira neutra do COI.