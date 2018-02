Irão: Buscas para encontrar destroços do avião continuam

Os oficiais envolvidos nas operações de socorro informaram os meios de comunicação do Irão que os destroços já teriam sido encontrados mas o porta-voz da companhia aérea não confirmou a notícia.

O ATR 72-500, da companhia aérea Aseman Airlines, desapareceu do radar 45 minutos depois de levantar voo do aeroporto de Mehrabad, em Teerão. A aeronave tinha como destino a cidade de Yasouj, 500 km a sul da capital iraniana.

Ainda não foram descobertas as causas da queda do avião, no entanto, a Aviação Civil do Irão confirmou que a aeronave onde seguiam as 66 pessoas já tinha 25 anos.

O porta-voz da companhia aérea iraniana, Mohamad Taqí Tabatabaí, afirmou que as condições meteorológicas podem ter sido a causa do acidente.