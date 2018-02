Quatro pessoas morrem na neve nas montanhas francesas

Tamanho do texto

Quatro pessoas morreram este domingo em estâncias de ski nos Pirenéus e nos Alpes, em mais uma demonstração do rigor do presente inverno.

Em Ariège, nos Pirenéus, um jovem de 19 anos não resistiu a uma queda, quando esquiava com o pai, num dia em que a estância em Monts d'Olmes celebrava o regresso da esquiadora Perrine Laffont. A atleta, de 19 anos, sagrou-se campeão olímpica de esqui em estilo livre nos Jogos Olímpicos de inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Já na região da Saboia, perto de Itália, faleceram três pessoas. Em Val d'Isére, uma avalanche apanhou de surpresa um pai e a sua filha de 11 anos, quando estes esquiavam numa pista fechada devido ao risco de avalanche.

Um outro homem de 30 anos acabou por morrer no maciço de Etale, devido ao colapso do gelo sob os seus esquis.

A neve causou ainda grandes sustos em Itália e na Suíça, com as autoridades a resgatarem com vida mais de 20 pessoas.