Turquia não acredita que exército sírio avance para Afrin

Ninguém sabe mas o governo de Erdogan não acredita que o exército de Damasco .

O adjunto do primeiro ministro da Turquia, Bekir Bozdag, admitiu em conferência que "Mesmo que a agência de notícias oficial síria tenha informado que as forças leais ao regime sírio vão entrar em Afrin... a afirmação é falsa e não se relaciona com a verdade."

Bozdag admitiu ainda que as autoridades de segurança turcas garantem que tal invasão não irá acontecer.

"De acordo com as informações dadas pelas nossas autoridades de segurança, a Síria não vai enviar qualquer força para a região de Afrin, por enquanto"

O anúncio tinha sido feito pela televisão estatal Síria, a qual adiantou que Assad estaria a dirigir-se para Afrin para confrontar o exército turco.

Estas espetaculações não são compradas pelo governo turco, nesta frente de guerra na Síria que começou a 20 de Janeiro.