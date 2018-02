Bialowieza: Governo polaco "está a violar lei europeia"

A decisão vem apoiar as pretensões de Bruxelas, no conflito com Varsóvia sobre as operações de gestão florestal ativa em Bialowieza, no nordeste da Polónia.

No ano passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia ameaçou a Polónia de "uma multa de pelo menos 100.000 euros diários" caso não cessasse de imediato o abate de árvores.

A decisão dos juízes deve ser conhecida nos próximos meses. O Governo polaco já anunciou que irá acatar a decisão judicial.

A floresta de Bialowieza é uma das florestas naturais mais bem conservadas da Europa, está classificada como património da humanidade pela UNESCO - Organização da ONU para a Educação, a Ciência - e serve de lar a uma manada de bisontes e, também, a aves e insetos únicos.