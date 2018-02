Canadá de ouro em dia de pódios repetidos em Pyeongchang

Tamanho do texto

Canadá, França e Estados Unidos dominaram os pódios do dia nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang.

Na patinagem artística, o par canadiano constituído por Tessa Virtue e Scott Moir brilhou ao som da banda sonora do filme Moulin Rouge. À medalha de ouro olímpica, a segunda na carreira, depois de vencerem em 2010 anos em Vancouver, a dupla juntou ainda o recorde do mundo com uma pontuação de 206.07.

Em segundo lugar ficaram os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. A competição foi intensa e no final a diferença para os vencedores foi inferior a um ponto. Na terceira posição acabaram os irmãos norte-americanos Maia e Alex Shibutani.

A ordem do pódio foi exatamente igual na competição de halfpipe feminino no esqui estilo livre.

A canadiana Cassie Sharpe dominou a concorrência, ao fazer duas das três melhores provas da final, terminando com o registo de 95.80 pontos.

A francesa Marie Martinod teve de se contentar novamente com a medalha de prata, tal como em Sochi2014, ao fazer a sua melhor tentativa com 92.60 pontos.

Por fim, a norte-americana Brita Sigourney arrecadou o bronze, com uma pontuação de 91.60.