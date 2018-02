David Davis: "Reino Unido não mergulhará num mundo estilo 'Mad Max" após o "Brext"

Tamanho do texto

O Reino Unido não vai entrar numa espiral descendente e mergulhar num mundo ao estilo do filme apocalíptico "Mad Max", após o "Brexit".

David Davis, o ministro britânico para a saída da União Europeia, garante a empresários e cidadãos que o Reino Unido vai manter os padrões elevados mesmo não fazendo parte do bloco europeu.

O governante pretende afastar as perspetivas mais negativas com uma comparação com o filme de George Miller.

"Eles temem que 'Brexit' possa levar a uma corrida anglo-saxónica até ao fundo, com a Grã-Bretanha mergulhada num mundo ao estilo "Mad Max" emprestado da ficção distópica. Esses temores sobre uma corrida até ao fundo não se baseiam em nada: nem na nossa história, nem nas nossas intenções, nem no nosso interesse nacional", afirma.

A comparação de David Davis tem provocado reações nas redes sociais com os internautas a criarem publicações em tom jocoso e irónico.

O ministro vai participar num ciclo de conferências que o Governo britânico vai promover, nos próximos meses, de esclarecimento para os cidadãos e que tem como título: “caminho para o Brexit”.