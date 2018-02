Diretor da Oxfam presta contas aos deputados britânicos

Depois das confissões do antigo responsável local e da revelação de alegadas pressões sobre testemunhas, chegou a hora do ato de contrição por parte da Oxfam. A organização não-governamental de de combate à pobreza apresentou formalmente desculpas ao Haiti, pelo envolvimento de responsáveis desta ONG com prostitutas, incluindo menores, depois do terramoto de 2010.