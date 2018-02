Irão localiza destroços de avião desaparecido

Foram encontrados destroços do avião que caiu, este domingo, no sudoeste do Irão. O aparelho que fazia a ligação entre Teerão e Yasouj desapareceu dos radares cerca de 50 minutos depois, quando sobrevoava uma zona montanhosa. Os destroços foram encontrados a cerca de 4 mil metros de altitude. A nebulosidade e a neve na zona têm dificultado o trabalho das equipas de socorro.

A bordo do avião da Aseman Airlines seguiam 66 pessoas. Não há sobreviventes.

O acidente trouxe para a luz do do dia as inquietudes com a segurança aérea iraniana, exacerbadas com as sanções internacionais impostas ao país, nos últimos anos.

Em 2016, a Aseman Airlines foi colocada na lista negra das companhias aéreas da Europa.